Hang Seng-Papier Industrial Commercial Bank of China-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Industrial Commercial Bank of China-Aktionäre freuen

Ausschüttung an Anleger

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende zahlt Industrial Commercial Bank of China.

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Titel Industrial Commercial Bank of China am 28.06.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2023 in Höhe von 0,30 CNY je Aktie beschlossen. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividende noch bei 0,29 CNY angesetzt wurde. Insgesamt wurde entschieden 123,76 Mrd. CNY an Aktionäre auszuzahlen. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vergleich zu Vorjahr um 0,785 Prozent zugenommen.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Am Tag der Hauptversammlung ging das Industrial Commercial Bank of China-Papier via fse bei einem Wert von 0,55 EUR aus dem Geschäft. Der Dividendenabschlag auf das Industrial Commercial Bank of China-Papier erfolgt am 02.07.2024, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Industrial Commercial Bank of China-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anleger. Das Industrial Commercial Bank of China-Wertpapier verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 9,49 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Zunahme der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 9,20 Prozent.

Tatsächliche Rendite vs. Kursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von Industrial Commercial Bank of China via fse 14,05 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 1.974,79 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Industrial Commercial Bank of China-Dividendenausblick

Für das Jahr 2024 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,31 CNY. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 9,24 Prozent fallen.

Hauptdaten von Dividenden-Titel Industrial Commercial Bank of China

Die Marktkapitalisierung des Hang Seng-Unternehmens Industrial Commercial Bank of China beläuft sich aktuell auf 1,539 Bio. CNY. Industrial Commercial Bank of China besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3,21. 2023 setzte Industrial Commercial Bank of China 1,580 Bio. CNY um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 0,98 CNY.

