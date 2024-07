10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX dürfte tiefer starten

Der DAX wird den Dienstagshandel voraussichtlich mit leichten Verlusten begrüßen. Bereits am Vortag war der Leitindex an der zwischenzeitlich schon überwundenen 50-Tage-Durchschnittslinie bei nun 18.391 Punkten hängen. Die positive Entwicklung an den US-Märkten könnte den heimischen Aktienmarkt am Dienstag aber vor einem deutlicheren Minus bewahren.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich fester

Die wichtigsten asiatischen Märkte setzen ihre Aufwärtsbewegung auch am Dienstag fort. In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zwischenzeitlich 1,01 Prozent auf 40.031,52 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ist das Plus überschaubar: Der Shanghai Composite notiert zeitweise 0,13 Prozent höher bei 2.998,64 Zählern. Der Hang Seng in Hongkong liegt daneben zeitweise 0,36 Prozent bei 17.782,45 Punkten im Plus.

3. Protest bei Mercedes gegen Verkauf eigener Autohäuser

Mercedes-Benz Group-Beschäftigte wollen an diesem Dienstag ihrem Unmut über den geplanten Verkauf der unternehmenseigenen Autohäuser Luft machen. Zur Nachricht

4. Air Liquide: Konzernstruktur wird vereinfacht

Air Liquide will die Konzernstruktur durch die Reduzierung von Ebenen vereinfachen, um der wachsenden Marktnachfrage gerecht zu werden und die eigene Leistung zu steigern. Zur Nachricht

5. Anders als bei Rheinmetall: Bei Heckler & Koch geht der Abwärtstrend beim Gewinn weiter

Deutschlands größter Hersteller von Handfeuerwaffen, Heckler & Koch, hat zu Jahresbeginn deutlich weniger Gewinn eingefahren. Zur Nachricht

6. Air France: Umsatzrückgang wegen Olympia erwartet

Air France rechnet in diesem Sommer wegen der Olympischen Spiele in Paris mit weniger Fluggästen und Umsatz. Es sei zu beobachten, dass Paris als Reiseziel im Sommer gemieden werde, teilt Air France-KLM mit. Zur Nachricht

7. Charles Schwab warnt: Aktuelle Marktdynamik lässt Risiko für Crash steigen

Für die großen US-Indizes lief das aktuelle Jahr trotz kleinerer Rückschläge ausgesprochen gut und sie konnten in den letzten Wochen vielfach neue Rekorde erzielen. Doch unter der Oberfläche brodelt es bereits, warnt der Broker Charles Schwab - und befürchtet, dass bald ein neuer Bärenmarkt bevorstehen könnte. Zur Nachricht

8. DEUTZ-Aktie schießt hoch: Kooperation mit Tafe Motors schiebt an

Der Motorenbauer DEUTZ will mit einer neuen Kooperation die Weiterentwicklung alternativer Antriebssysteme und den Ausbau des Verbrennungsmotorengeschäfts fortsetzen. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise gewinnen im frühen Verlauf am Dienstag etwas an Wert. Brent wird bei 86,82 US-Dollar und damit 0,22 Prozent über dem Vortageswert gehandelt, der WTI-Preis verteuert sich marginal um 0,14 Prozent auf 83,52 US-Dollar.

10. Euro etwas schwächer

Der Euro verliert im frühen Handel zum Dollar leicht und notiert bei 1,0729 USD.