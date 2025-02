Mittwochshandel in New York: Dow Jones mittags leichter

Softbank-Aktie schießt hoch, Oracle-Aktie in Grün: OpenAI und Partner investieren Milliarden in KI-Rechenzentren

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Die Ergebnisse und Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

DeepSeek sorgt für KI-Gewitter an der NASDAQ: Aktien von Microsoft, Broadcom, Infineon, AMD & Co unter Druck - NVIDIA-Aktie mit Rekordwertverlust

Börse New York in Rot: NASDAQ 100 sackt zum Handelsstart ab

Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite fällt mittags zurück

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittwochmittag leichter

Gute Stimmung in New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Heute im Fokus

Bumble-Gewinnprognose schlägt Anleger in die Flucht. Google zahlt mehrere Hundert Millionen Euro an Italien. Philips-Aktie bricht ein: China sorgt für massiven Gegenwind. D-Wave Quantum kündig neue Hybrid-Quantum-Anwendung an. Glencore enttäuscht mit Gewinnrückgang. Bayer-Aktie: Schnellere Entwicklung von Parkinson-Gentherapie in den USA möglich. Samsung-Pläne treiben Chipwerte in die Höhe. BP erwägt wohl Milliardenverkauf des Schmierstoffgeschäfts.