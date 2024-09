Mittwochshandel in Zürich: SMI notiert zum Handelsende im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Der SMI beendete den Mittwochshandel im Minus.

Zum Handelsende tendierte der SMI im SIX-Handel 0,35 Prozent tiefer bei 11.922,91 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,429 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,305 Prozent auf 11.928,27 Punkte an der Kurstafel, nach 11.964,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 12.022,37 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 11.877,88 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Verluste von 0,333 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, bei 11.865,93 Punkten. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 11.06.2024, bei 12.072,92 Punkten. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 11.09.2023, bei 10.972,21 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 6,74 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 12.483,57 Punkte. Bei 11.064,90 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Sonova (+ 1,01 Prozent auf 300,50 CHF), Givaudan (+ 0,80 Prozent auf 4.527,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,66 Prozent auf 500,80 CHF), UBS (+ 0,62 Prozent auf 24,34 CHF) und Partners Group (+ 0,09 Prozent auf 1.112,00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Logitech (-1,36 Prozent auf 71,24 CHF), Novartis (-1,36 Prozent auf 97,47 CHF), Holcim (-1,03 Prozent auf 78,66 CHF), Swiss Re (-0,65 Prozent auf 114,60 CHF) und Nestlé (-0,61 Prozent auf 87,76 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 4.806.166 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SMI mit 242,964 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Mit 5,50 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Zurich Insurance-Aktie an.

