Moderna Aktie News: Moderna am Freitagmittag stärker

Die Aktie legte um 13:12 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 157,36 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Moderna-Aktie bisher bei 158,22 EUR. Bei 154,32 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.970 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.08.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 426,45 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Moderna-Aktie mit einem Kursplus von 171,00 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 108,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2021). Das 52-Wochen-Tief könnte die Moderna-Aktie mit einem Verlust von 31,06 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 327,50 USD für die Moderna-Aktie aus.

Moderna ließ sich am 24.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 11,29 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,69 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 570,75 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 92,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,21 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Am 24.02.2022 werden die Q4 2021-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Moderna dürfte die Q1 2022-Ergebnisse Experten zufolge am 12.05.2022 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,22 USD je Moderna-Aktie.

