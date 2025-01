Kursverlauf

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

02.01.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Moderna zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Plus bei 42,82 USD.

Wer­bung

Die Moderna-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 42,82 USD. In der Spitze gewann die Moderna-Aktie bis auf 43,14 USD. Mit einem Wert von 42,20 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 257.801 Moderna-Aktien den Besitzer. Am 25.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 170,35 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 297,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.11.2024 (35,82 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie. Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Moderna-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 67,33 USD aus. Moderna ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig wurden 1,86 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Moderna 1,83 Mrd. USD umgesetzt. Am 20.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -9,329 USD je Moderna-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie Verluste in New York: S&P 500 präsentiert sich letztendlich schwächer Zurückhaltung in New York: Das macht der S&P 500 am Dienstagnachmittag Börse New York in Rot: So steht der S&P 500 mittags

Ausgewählte Hebelprodukte auf Moderna Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com