Moderna Aktie News: Moderna am Vormittag mit Aufschlag

Das Papier von Moderna legte um 02.06.2022 09:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 135,66 EUR. In der Spitze legte die Moderna-Aktie bis auf 135,66 EUR zu. Bei 134,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Moderna-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 51 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 426,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2021 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Moderna-Aktie derzeit noch 68,19 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 111,44 EUR. Dieser Wert wurde am 24.02.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 21,73 Prozent würde die Moderna-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 461,00 USD.

Am 04.05.2022 lud Moderna zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 8,58 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,84 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 6.066,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 213,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.937,00 USD erwirtschaftet worden.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 10.08.2022 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,02 USD je Moderna-Aktie.

