Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Vormittag im Aufwind

Das Papier von Moderna konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 4,5 Prozent auf 141,00 EUR. Die Moderna-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 141,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 139,40 EUR. Der Tagesumsatz der Moderna-Aktie belief sich zuletzt auf 525 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 393,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.09.2021 erreicht. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 64,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 109,74 EUR. Dieser Wert wurde am 24.02.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 461,00 USD für die Moderna-Aktie aus.

Am 03.08.2022 lud Moderna zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,24 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Moderna im vergangenen Quartal 4.749,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Moderna 4.354,00 USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Moderna am 03.11.2022 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Moderna-Aktie in Höhe von 26,65 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com