Moderna Aktie News: Moderna am Vormittag mit Abschlägen

Das Papier von Moderna befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 0,9 Prozent auf 134,92 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Moderna-Aktie bei 134,92 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 134,92 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 432,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2021 erreicht. 68,82 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2022 bei 109,74 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 22,95 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 327,50 USD für die Moderna-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal legte Moderna am 24.02.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 11,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 7.211,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 1.163,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 570,75 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.05.2022 veröffentlicht. Moderna dürfte die Q1 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 11.05.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,71 USD je Moderna-Aktie.

