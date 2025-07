Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Kurs der Moderna

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 32,50 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Moderna zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 32,50 USD. Die Moderna-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 32,71 USD aus. Mit einem Wert von 32,16 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 236.018 Moderna-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 126,35 USD erreichte der Titel am 19.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 288,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.05.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,16 USD. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 28,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 67,33 USD an.

Am 01.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,07 USD je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 108,00 Mio. USD – eine Minderung von 35,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 167,00 Mio. USD eingefahren.

Moderna dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Moderna einen Verlust von -10,174 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

