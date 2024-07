Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna steigt am Mittwochnachmittag

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Moderna. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 117,65 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Moderna zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 117,65 USD. Zwischenzeitlich stieg die Moderna-Aktie sogar auf 119,21 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 118,74 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 120.538 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (170,35 USD) erklomm das Papier am 25.05.2024. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 44,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 62,56 USD ab. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 46,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Moderna-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 178,00 USD je Moderna-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Moderna am 02.05.2024 vor. Moderna hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,20 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 167,00 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 91,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moderna 1,87 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Moderna Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Moderna einen Verlust von -7,054 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

