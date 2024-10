Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Moderna gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Moderna-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 62,10 USD nach.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 62,10 USD. Die Moderna-Aktie gab in der Spitze bis auf 62,08 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 62,53 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 137.167 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 25.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 170,35 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 174,32 Prozent. Am 03.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 62,08 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie.

Moderna-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 142,25 USD aus.

Am 01.08.2024 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,33 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Moderna ein EPS von -3,62 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 29,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 241,00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 344,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Moderna am 31.10.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Moderna einen Verlust von -9,563 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende im Minus

Dienstagshandel in New York: S&P 500 beendet den Dienstagshandel mit Verlusten

Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags leichter