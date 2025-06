Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss

Blick auf Moderna-Kurs

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Moderna. Zum Vortag unverändert notierte die Moderna-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 27,82 USD.

Die Moderna-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 27,82 USD. In der Spitze gewann die Moderna-Aktie bis auf 28,20 USD. Zwischenzeitlich weitete die Moderna-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,65 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,20 USD. Bisher wurden via NASDAQ 404.190 Moderna-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.06.2024 markierte das Papier bei 158,82 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 470,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,16 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie.

Für Moderna-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 67,33 USD an.

Am 01.05.2025 legte Moderna die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,52 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Moderna ein EPS von -3,08 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 108,00 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 35,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 167,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Moderna dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -10,056 USD je Moderna-Aktie belaufen.

