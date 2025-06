Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Moderna im Fokus

Die Aktie von Moderna gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Minus bei 26,51 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Moderna-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 26,51 USD abwärts. Die Moderna-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,49 USD ab. Bei 27,14 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Moderna-Aktien beläuft sich auf 314.470 Stück.

Am 07.06.2024 markierte das Papier bei 158,82 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 499,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 16.05.2025 Kursverluste bis auf 23,16 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 12,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Moderna-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 67,33 USD an.

Am 01.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Moderna ein Ergebnis je Aktie von -3,08 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 35,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 108,00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 167,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 31.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Moderna veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Moderna-Verlust in Höhe von -10,056 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Wie Moderna zum Pionier der mRNA-Technologie wurde

S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte eine Moderna-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte eine Moderna-Investition von vor 3 Jahren eingebracht