Moderna Aktie News: Moderna am Donnerstagmittag mit Kurseinbußen

Um 12:22 Uhr fiel die Moderna-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 182,88 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Moderna-Aktie bisher bei 181,66 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 184,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.151 Moderna-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 426,45 EUR erreichte der Titel am 11.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 57,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 111,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 64,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Moderna-Aktie wird bei 461,00 USD angegeben.

Am 03.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 5,24 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Moderna noch ein Gewinn pro Aktie von 2,84 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.749,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 145,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.937,00 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Moderna am 03.11.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 09.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass Moderna im Jahr 2022 27,05 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com