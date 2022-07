Moderna Aktie News: Moderna am Dienstagmittag mit Verlusten

Die Moderna-Aktie musste um 05.07.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 144,66 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Moderna-Aktie bei 143,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 144,06 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.308 Moderna-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 426,45 EUR erreichte der Titel am 11.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Moderna-Aktie 66,08 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 13.06.2022 auf bis zu 111,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 461,00 USD für die Moderna-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Moderna am 04.05.2022 vor. Das EPS wurde auf 8,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.066,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 213,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Moderna einen Umsatz von 1.937,00 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Moderna am 10.08.2022 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Moderna-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 27,98 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Impfstoff-Aktie Valneva: Dickes Kursplus dank Pfizer

BioNTech-, Pfizer- und Moderna-Aktien in Grün: Neue Daten zu Omikron-Impfstoffen

BioNTech, Pfizer & Moderna: Empfehlung der US-Gesundheitsbehörde für Corona-Impfungen für kleine Kinder

Ausgewählte Hebelprodukte auf Moderna Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Inc

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com