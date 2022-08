Moderna Aktie News: Moderna am Mittag auf grünem Terrain

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 189,24 EUR zu. Kurzfristig markierte die Moderna-Aktie bei 190,96 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 189,18 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.540 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 426,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 55,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 111,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 70,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 461,00 USD für die Moderna-Aktie aus.

Moderna ließ sich am 03.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,24 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 145,17 Prozent auf 4.749,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.937,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 03.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Moderna-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 09.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 26,73 USD je Aktie in den Moderna-Büchern.

