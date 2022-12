Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Montagvormittag gesucht

Um 09:22 Uhr stieg die Moderna-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 172,88 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Moderna-Aktie sogar auf 172,88 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 172,88 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Moderna-Aktien beläuft sich auf 45 Stück.

Bei 286,20 EUR erreichte der Titel am 03.12.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 39,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 111,02 EUR. Mit einem Kursverlust von 55,72 Prozent würde die Moderna-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Moderna veröffentlichte am 03.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Moderna hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,70 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 3.364,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.969,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 32,30 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2023 erfolgen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Moderna-Gewinn in Höhe von 22,13 USD je Aktie aus.

