Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Moderna zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Moderna zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 156,67 USD.

Die Moderna-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 156,67 USD. Im Tageshoch stieg die Moderna-Aktie bis auf 157,98 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 157,95 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 231.372 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.05.2024 bei 170,35 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Moderna-Aktie somit 8,03 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.11.2023 bei 62,56 USD. Abschläge von 60,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 178,00 USD je Moderna-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 02.05.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,08 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 91,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 167,00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,87 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet.

In der Moderna-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -7,067 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

