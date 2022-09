Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittwochmittag mit Abschlägen

Um 12:22 Uhr ging es für die Moderna-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,1 Prozent auf 131,22 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Moderna-Aktie bisher bei 130,86 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 131,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Moderna-Aktien beläuft sich auf 606 Stück.

Am 11.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 392,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Moderna-Aktie 66,60 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.06.2022 bei 111,02 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 18,19 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 461,00 USD an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Moderna am 03.08.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,24 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Moderna ein EPS von 6,46 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.749,00 USD im Vergleich zu 4.354,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 03.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Moderna veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Moderna einen Gewinn von 26,65 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com