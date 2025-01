Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Moderna. Der Moderna-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 42,65 USD.

Das Papier von Moderna gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 42,65 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Moderna-Aktie bei 42,53 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,70 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 323.835 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 25.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 170,35 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Moderna-Aktie somit 74,96 Prozent niedriger. Am 16.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 35,82 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 16,01 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 67,33 USD aus.

Moderna veröffentlichte am 07.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -9,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,86 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,83 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 20.02.2025 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -9,255 USD je Aktie in den Moderna-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

S&P 500 aktuell: S&P 500 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Gewinne

Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer

Mittwochshandel in New York: S&P 500 verbucht am Mittwochnachmittag Abschläge