Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Vormittag mit Verlusten

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 126,92 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Moderna-Aktie bis auf 125,02 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 125,02 EUR. Bisher wurden via XETRA 329 Moderna-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 333,90 EUR markierte der Titel am 29.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 61,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 111,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,32 Prozent.

Am 03.08.2022 hat Moderna die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,24 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,07 Prozent auf 4.749,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.354,00 USD erwirtschaftet worden.

Moderna dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 03.11.2022 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 26,54 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

