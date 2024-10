Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

So entwickelt sich Moderna

Die Aktie von Moderna gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Moderna zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 57,64 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Moderna-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 57,64 USD nach oben. Der Kurs der Moderna-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 57,77 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,55 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 233.535 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 170,35 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.05.2024). Gewinne von 195,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 55,70 USD fiel das Papier am 11.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 3,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Moderna-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Moderna-Aktie bei 142,25 USD.

Moderna ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,33 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 29,94 Prozent auf 241,00 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 344,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2024 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -9,582 USD je Moderna-Aktie.

