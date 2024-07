Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Moderna am Nachmittag zu

Moderna im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Moderna. Zuletzt stieg die Moderna-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,2 Prozent auf 128,00 USD.

Das Papier von Moderna legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,2 Prozent auf 128,00 USD. Im Tageshoch stieg die Moderna-Aktie bis auf 129,27 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 123,68 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 246.301 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 25.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 170,35 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,56 USD. Dieser Wert wurde am 03.11.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 51,13 Prozent würde die Moderna-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Moderna-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 178,00 USD für die Moderna-Aktie aus.

Moderna gewährte am 02.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Moderna ein Ergebnis je Aktie von 0,20 USD vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 91,07 Prozent auf 167,00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,87 Mrd. USD gelegen.

Moderna dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Moderna rechnen Experten am 31.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Moderna einen Verlust von -7,055 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

