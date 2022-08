Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Freitagnachmittag in Rot

Die Moderna-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,7 Prozent auf 164,86 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Moderna-Aktie bis auf 164,42 EUR. Bei 169,06 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.434 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 11.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 392,90 EUR. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 58,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 111,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.06.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 461,00 USD.

Moderna veröffentlichte am 03.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 5,24 USD gegenüber 6,46 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Moderna im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.749,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 4.354,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Moderna-Bilanz für Q3 2022 wird am 03.11.2022 erwartet.

Experten taxieren den Moderna-Gewinn für das Jahr 2022 auf 26,64 USD je Aktie.

