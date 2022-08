Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Freitagvormittag südwärts

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 167,46 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Moderna-Aktie bisher bei 167,46 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 169,06 EUR. Der Tagesumsatz der Moderna-Aktie belief sich zuletzt auf 50 Aktien.

Am 11.09.2021 erreichte der Anteilsschein mit 392,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 57,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.06.2022 bei 111,02 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 50,84 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 461,00 USD an.

Moderna gewährte am 03.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,24 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,46 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.749,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Moderna einen Umsatz von 4.354,00 USD eingefahren.

Moderna dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 03.11.2022 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 26,64 USD je Aktie belaufen.

