Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Moderna zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Moderna-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 82,13 USD zu.

Um 15:52 Uhr wies die Moderna-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 82,13 USD nach oben. Die Moderna-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 82,22 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 81,43 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 89.265 Moderna-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 170,35 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.05.2024). Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 51,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 62,56 USD fiel das Papier am 03.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Moderna-Aktie 31,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Moderna-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 166,33 USD.

Am 01.08.2024 hat Moderna in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna -3,62 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Moderna 241,00 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 29,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 344,00 Mio. USD umgesetzt worden.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 31.10.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Moderna-Verlust in Höhe von -8,839 USD je Aktie aus.

