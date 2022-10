Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna fällt am Donnerstagvormittag

Das Papier von Moderna befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 135,26 EUR ab. Die Moderna-Aktie sank bis auf 135,26 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 135,64 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 750 Moderna-Aktien.

Am 29.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 333,90 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 59,49 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.06.2022 (111,02 EUR). Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 21,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 03.08.2022 lud Moderna zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.354,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.749,00 USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2022 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 26,54 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

