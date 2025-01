Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 34,53 USD abwärts.

Die Moderna-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 1,8 Prozent auf 34,53 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die Moderna-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 34,12 USD aus. Mit einem Wert von 35,12 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 468.459 Moderna-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.05.2024 bei 170,35 USD. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 393,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 31,95 USD erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 7,47 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 67,33 USD je Moderna-Aktie aus.

Moderna ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,03 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -9,53 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,83 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,86 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.02.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 19.02.2026.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -9,255 USD je Moderna-Aktie stehen.

