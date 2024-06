Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Freitagnachmittag im Minusbereich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,0 Prozent auf 140,91 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die Moderna-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,0 Prozent auf 140,91 USD ab. Die Moderna-Aktie sank bis auf 140,60 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 142,67 USD. Von der Moderna-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 184.746 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 170,35 USD. Dieser Kurs wurde am 25.05.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 17,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 62,56 USD fiel das Papier am 03.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 55,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Moderna 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 178,00 USD je Moderna-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Moderna am 02.05.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,08 USD gegenüber 0,20 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat Moderna 167,00 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 91,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,87 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Moderna am 01.08.2024 präsentieren.

In der Moderna-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -7,063 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

