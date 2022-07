Moderna Aktie News: Moderna am Mittag mit stabiler Tendenz

Die Moderna-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14.07.2022 12:22:00 Uhr bei 171,10 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Moderna-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 172,00 EUR aus. Das Tagestief markierte die Moderna-Aktie bei 169,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 172,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.959 Moderna-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2021 auf bis zu 426,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 59,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 111,02 EUR. Dieser Wert wurde am 13.06.2022 erreicht. Mit Abgaben von 54,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 461,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 04.05.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,58 USD gegenüber 2,84 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 6.066,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.937,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 213,16 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Moderna wird am 03.08.2022 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 09.08.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Moderna ein EPS in Höhe von 27,98 USD in den Büchern stehen haben wird.

