Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Moderna. Das Papier von Moderna legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,5 Prozent auf 85,16 USD.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.05.2024 bei 170,35 USD. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 100,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.11.2023 bei 62,56 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Moderna-Aktie mit einem Verlust von 26,54 Prozent wieder erreichen.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.05.2024 bei 170,35 USD. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 100,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.11.2023 bei 62,56 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Moderna-Aktie mit einem Verlust von 26,54 Prozent wieder erreichen.

Für Moderna-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 166,33 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Moderna am 01.08.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna -3,62 USD je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 29,94 Prozent auf 241,00 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 344,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 31.10.2024 vorlegen.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -8,839 USD je Moderna-Aktie stehen.

