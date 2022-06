Moderna Aktie News: Moderna verliert am Donnerstagnachmittag kräftig

Die Moderna-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16.06.2022 16:22:00 Uhr um 8,3 Prozent auf 114,42 EUR ab. Im Tief verlor die Moderna-Aktie bis auf 113,56 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 124,00 EUR. Zuletzt wechselten 3.416 Moderna-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 426,45 EUR erreichte der Titel am 11.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 73,17 Prozent hinzugewinnen. Am 13.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 111,02 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 461,00 USD für die Moderna-Aktie.

Am 04.05.2022 legte Moderna die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 8,58 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,84 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 6.066,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.937,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Moderna am 10.08.2022 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Moderna einen Gewinn von 8,97 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

BioNTech-Aktie letztlich im Plus: Varianten-Impfstoff von Pfizer/BioNTech wird von EMA geprüft

Novavax-Aktie mit Kurssprung: FDA-Berater empfehlen Notfallzulassung für Corona-Impfstoff in den USA

BioNTech-Aktie, Moderna-Aktie & Co: Kleinkind-Vakzin kommt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Moderna Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Inc

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com