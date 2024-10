Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tritt am Nachmittag auf der Stelle

So bewegt sich Moderna

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 57,35 USD.

Die Moderna-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr bei 57,35 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Moderna-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 57,83 USD zu. Der Kurs der Moderna-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 57,31 USD nach. Bei 57,82 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 109.711 Moderna-Aktien.

Am 25.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 170,35 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 197,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,70 USD am 12.10.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie.

Für Moderna-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 142,25 USD für die Moderna-Aktie aus.

Moderna gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,33 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 241,00 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 29,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 344,00 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Moderna dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 31.10.2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -9,641 USD je Aktie in den Moderna-Büchern.

