Moderna Aktie News: Moderna gewinnt am Montagvormittag

Um 18.07.2022 09:22:00 Uhr stieg die Moderna-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 166,02 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Moderna-Aktie sogar auf 166,02 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 166,02 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 92 Moderna-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 426,45 EUR erreichte der Titel am 11.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 61,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 13.06.2022 Kursverluste bis auf 111,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,54 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 461,00 USD je Moderna-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Moderna am 04.05.2022. Das EPS belief sich auf 8,58 USD gegenüber 2,84 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Moderna im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 213,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.066,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.937,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 03.08.2022 erwartet. Am 09.08.2023 wird Moderna schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Moderna-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 27,98 USD fest.

