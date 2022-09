Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gewinnt am Vormittag an Boden

Das Papier von Moderna legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 137,50 EUR. Bei 137,50 EUR markierte die Moderna-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 137,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Moderna-Aktie belief sich zuletzt auf 50 Aktien.

Am 25.09.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 389,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 64,65 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 111,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 23,85 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Moderna am 03.08.2022. Das EPS wurde auf 5,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.749,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.354,00 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 03.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Moderna ein EPS in Höhe von 26,54 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com