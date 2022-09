Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Vormittag billiger

Die Moderna-Aktie notierte um 09:22 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 130,24 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Moderna-Aktie bei 130,24 EUR. Bei 130,46 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 205 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.09.2021 bei 389,55 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Moderna-Aktie derzeit noch 66,57 Prozent Luft nach oben. Bei 109,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.02.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Moderna-Aktie 18,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Moderna am 03.08.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,24 USD, nach 6,46 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 4.749,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.354,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 9,07 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2022 erfolgen.

In der Moderna-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 26,54 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

