Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna wird am Nachmittag ausgebremst

Die Moderna-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 173,76 EUR abwärts. Im Tief verlor die Moderna-Aktie bis auf 173,28 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 175,84 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.793 Moderna-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 333,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.11.2021). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Moderna-Aktie mit einem Kursplus von 47,96 Prozent wieder erreichen. Bei 111,02 EUR fiel das Papier am 13.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 56,51 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Moderna am 03.11.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,53 USD, nach 7,70 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.364,00 USD – das entspricht einem Minus von 32,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.969,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2023 terminiert.

Experten taxieren den Moderna-Gewinn für das Jahr 2022 auf 22,13 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

CureVac-Aktie letztlich dennoch in Grün: Fehlschlag bei Impfstoff balastet Ergebnis weiterhin

Moderna-Aktie an der NASDAQ in Rot: Moderna mit Gewinneinbruch

Ausblick: Moderna präsentiert Quartalsergebnisse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Moderna Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Inc

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com