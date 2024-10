Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Nachmittag südwärts

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Moderna. Der Moderna-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 53,26 USD.

Das Papier von Moderna befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,0 Prozent auf 53,26 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Moderna-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 53,13 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 53,52 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 138.500 Moderna-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.05.2024 bei 170,35 USD. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 68,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.10.2024 (53,55 USD). Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 0,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Moderna-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Moderna-Aktie bei 142,25 USD.

Moderna ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,33 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 241,00 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 29,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 344,00 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 30.10.2025.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -9,671 USD je Moderna-Aktie stehen.

