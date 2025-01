Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 37,99 USD.

Der Moderna-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 37,99 USD. Die Abwärtsbewegung der Moderna-Aktie ging bis auf 37,87 USD. Bei 38,44 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 368.509 Moderna-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.05.2024 bei 170,35 USD. Gewinne von 348,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 31,95 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 18,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Moderna seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 67,33 USD an.

Moderna gewährte am 07.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,86 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Moderna einen Umsatz von 1,83 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.02.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Moderna rechnen Experten am 19.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass Moderna im Jahr 2024 -9,223 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Aufschläge in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus

Optimismus in New York: S&P 500 steigt

Börse New York in Grün: S&P 500 mittags mit Zuschlägen