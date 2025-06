Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Montagnachmittag mit Einbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Moderna gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Moderna gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 25,40 USD abwärts.

Die Moderna-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 25,40 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Moderna-Aktie ging bis auf 25,29 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,55 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 253.351 Moderna-Aktien.

Am 26.06.2024 markierte das Papier bei 138,07 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Moderna-Aktie somit 81,60 Prozent niedriger. Am 16.05.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,16 USD. Abschläge von 8,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Moderna 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Moderna-Aktie wird bei 67,33 USD angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Moderna am 01.05.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,08 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 35,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 108,00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 167,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Moderna dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -10,069 USD je Moderna-Aktie in den Büchern stehen.

