Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von Moderna zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Moderna-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 25,55 USD. Den Tageshöchststand markierte die Moderna-Aktie bei 25,83 USD. Bei 25,71 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Moderna-Aktien beläuft sich auf 343.607 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 138,07 USD erreichte der Titel am 26.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 440,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,16 USD. Dieser Wert wurde am 16.05.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Moderna-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Moderna 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 67,33 USD an.

Am 01.05.2025 lud Moderna zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,52 USD gegenüber -3,08 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 108,00 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 35,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 167,00 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 31.07.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Moderna-Verlust in Höhe von -10,069 USD je Aktie aus.

