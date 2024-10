Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittwochnachmittag billiger

Blick auf Moderna-Kurs

Die Aktie von Moderna gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Moderna-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 53,22 USD ab.

Die Moderna-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 53,22 USD nach. In der Spitze büßte die Moderna-Aktie bis auf 53,14 USD ein. Bei 53,28 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 100.234 Moderna-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.05.2024 bei 170,35 USD. 220,09 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 52,81 USD am 22.10.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Moderna-Aktie 0,77 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Moderna-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 142,25 USD je Moderna-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Moderna am 01.08.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,33 USD gegenüber -3,62 USD im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 241,00 Mio. USD – eine Minderung von 29,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 344,00 Mio. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Moderna Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 30.10.2025.

Analysten gehen davon aus, dass Moderna 2024 einen Verlust in Höhe von -9,671 USD je Aktie ausweisen dürften.

