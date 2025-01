Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag höher

Moderna im Fokus

Die Aktie von Moderna gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,3 Prozent auf 43,35 USD zu.

Das Papier von Moderna konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,3 Prozent auf 43,35 USD. Die Moderna-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 45,36 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,16 USD. Bisher wurden via NASDAQ 962.647 Moderna-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 170,35 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 292,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 31,95 USD erreichte der Anteilsschein am 14.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Moderna-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Moderna-Aktie bei 67,33 USD.

Moderna gewährte am 07.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte Moderna ebenfalls ein EPS von -9,53 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Moderna im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,83 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 14.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 19.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass Moderna im Jahr 2024 -9,223 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Donnerstagshandel in New York: Anleger lassen S&P 500 letztendlich steigen

Pluszeichen in New York: S&P 500 in Grün

S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Moderna von vor 3 Jahren bedeutet