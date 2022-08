Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna verteidigt am Nachmittag Tendenz

Kaum Bewegung ließ sich um 04:22 Uhr bei der Moderna-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 142,44 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Moderna-Aktie bei 145,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Moderna-Aktie bis auf 142,16 EUR. Bei 145,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.800 Moderna-Aktien.

Am 11.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 392,90 EUR an. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 63,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 111,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 28,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 461,00 USD an.

Am 03.08.2022 hat Moderna die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,24 USD. Im Vorjahresviertel waren 6,46 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4.749,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.354,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Moderna-Bilanz für Q3 2022 wird am 03.11.2022 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 26,65 USD je Moderna-Aktie.

