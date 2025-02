Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna behauptet sich am Mittwochnachmittag

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 33,26 USD an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Moderna-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 33,26 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Moderna-Aktie bei 33,50 USD. Die Abwärtsbewegung der Moderna-Aktie ging bis auf 32,72 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,26 USD. Bisher wurden heute 246.243 Moderna-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 170,35 USD. Dieser Kurs wurde am 25.05.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 412,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.02.2025 (29,26 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,03 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Moderna 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 67,33 USD für die Moderna-Aktie.

Am 14.02.2025 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Moderna vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,91 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 65,54 Prozent auf 966,00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Moderna 2,80 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Moderna wird am 01.05.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Moderna einen Verlust von -9,922 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Börse New York in Grün: S&P 500 mittags auf grünem Terrain

Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 beginnt die Sitzung mit Verlusten

Verluste in New York: S&P 500 schlussendlich mit Abgaben