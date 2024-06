Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren fliehen am Nachmittag aus Moderna

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Moderna gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Moderna-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 7,0 Prozent auf 128,00 USD abwärts.

Die Moderna-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 7,0 Prozent auf 128,00 USD ab. Im Tief verlor die Moderna-Aktie bis auf 126,52 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 135,17 USD. Von der Moderna-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 342.364 Stück gehandelt.

Am 25.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 170,35 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 62,56 USD erreichte der Anteilsschein am 03.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 51,13 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 178,00 USD je Moderna-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 02.05.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 167,00 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 91,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moderna 1,87 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Moderna am 01.08.2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Moderna 2024 einen Verlust in Höhe von -7,056 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 legt am Montagnachmittag den Rückwärtsgang ein

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt mittags

S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Moderna-Investment von vor 5 Jahren eingefahren