Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna zeigt sich am Vormittag gestärkt

Um 09:22 Uhr wies die Moderna-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 135,32 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Moderna-Aktie bis auf 135,32 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 135,32 EUR.

Am 29.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 332,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 59,28 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2022 bei 109,74 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,31 Prozent.

Am 03.08.2022 hat Moderna in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 5,24 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Moderna noch ein Gewinn pro Aktie von 6,46 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.354,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.749,00 USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Moderna am 03.11.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Moderna-Anleger Experten zufolge am 02.11.2023 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 25,55 USD je Aktie in den Moderna-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Moderna-Aktie rutscht dennoch in die Verlustzone: EMA empfiehlt weiteren Corona-Varianten-Impfstoff

Pfizer-, BioNTech- und Moderna-Aktien verlieren: EMA gibt Weg frei für Corona-Impfstoffe für Babys

Diese Value-Aktien hält Goldman Sachs für unterbewertet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Moderna Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Inc

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com