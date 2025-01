Blick auf Aktienkurs

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gewinnt am Nachmittag an Fahrt

27.01.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Moderna zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Plus bei 42,49 USD.

Die Moderna-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 42,49 USD. Die Moderna-Aktie zog in der Spitze bis auf 42,93 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,00 USD. Zuletzt wechselten 613.436 Moderna-Aktien den Besitzer. Am 25.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 170,35 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 300,92 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,95 USD am 14.01.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Moderna-Aktie 32,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nachdem Moderna seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 67,33 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Moderna am 07.11.2024 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 1,86 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,83 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,69 Prozent gesteigert. Moderna wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 14.02.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 19.02.2026. In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -9,217 USD je Moderna-Aktie stehen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie Optimismus in New York: Zum Start Pluszeichen im S&P 500 Donnerstagshandel in New York: Anleger lassen S&P 500 letztendlich steigen Pluszeichen in New York: S&P 500 in Grün

