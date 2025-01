Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gewinnt am Dienstagnachmittag

Moderna im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Moderna. Im NASDAQ-Handel gewannen die Moderna-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Um 15:53 Uhr ging es für das Moderna-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 42,05 USD. Die Moderna-Aktie zog in der Spitze bis auf 42,20 USD an. Bei 41,99 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 267.316 Moderna-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.05.2024 bei 170,35 USD. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 305,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,95 USD. Dieser Wert wurde am 14.01.2025 erreicht. Abschläge von 24,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Moderna-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Moderna-Aktie bei 67,33 USD.

Am 07.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite standen 1,86 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,83 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.02.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Moderna rechnen Experten am 19.02.2026.

Laut Analysten dürfte Moderna im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -9,154 USD einfahren.

